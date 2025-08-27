Lana Del Rey muda nome de álbum para 'Stove' (fogão) e explica atraso no lançamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista à revista W Magazine de agosto, que será lançada na próxima quinta-feira (28), Lana Del Rey falou sobre seu novo álbum, que foi rebatizado de "Stove", fogão em inglês.
O disco já havia sido anunciado para maio deste ano com outro título, "The Right Person Will Stay" (a pessoa certa vai ficar).
A nova data de lançamento é janeiro de 2026. À revista, a cantora explicou que quis acrescentar seis novas canções ao trabalho.
"As músicas eram mais autobiográficas do que eu pensava e acabou levando muito mais tempo", explicou. "E acabo sendo sempre tragada pela criação, especialmente na música country".
No novo disco, ela trabalhou com o produtor Luke Laird e com o diretor Jack Antonoff. "A maior parte do álbum é country", acrescentou. Ainda na entrevista, ela disse que seu próximo álbum será de covers de clássicos da música country californiana.