Todas as mulheres famosas com quem Leonardo DiCaprio já teve um romance

Leonardo DiCaprio é quase tão conhecido por sua vida amorosa quanto por seus filmes e ativismo ambiental. Desde o início de sua carreira de ator no início dos anos 90, o vencedor do Oscar teve uma série de relacionamentos com atrizes de Hollywood e, especialmente, jovens modelos. Embora o astro tenha dito uma vez ter preferência por "mulheres normais", a verdade é que o seu histórico amoroso denuncia uma clara preferência pelas mais jovens, de preferência modelos. Ele é conhecido por namorar beldades com menos de 25 anos (a tal idade de corte), apesar de que houve sim raras exceções que quebraram esse padrão. Inclusive, em outubro de 2023, DiCaprio teria esbarrado com pelo menos oito ex-namoradas na Paris Fashion Week, segundo a contagem da Rolling Stone.

Relembre todas as ex-namoradas e ficantes que se envolveram com o Leonardo DiCaprio, na galeria a seguir!

