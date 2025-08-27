Todos os namorados de Taylor Swift e o triste desabafo de um ex

© NL Beeld/Getty Images

Quem não aprecia uma boa canção de amor, quer dizer, de término de namoro? Bem, Taylor Swift é rainha desse tema e tem muita história para contar com a sua movimentada vida amorosa! Uma rápida olhada em seu retrospecto afetivo ao lado de sua discografia revela uma cronologia de sucessos, coincidindo com seus relacionamentos mais memoráveis.

Por sinal, não deve ser fácil que essas experiências pessoais aconteçam aos olhos do público. No entanto, a cantora transformou seus dramas em uma obra de arte!

Curioso para relembrar todos os namorados da diva pop - até hoje? A lista está atualizadíssima! Na galeria, relembre os homens que inspiraram (ou ainda vão inspirar) grandes sucessos da estrela da música!