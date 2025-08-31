Famosas que só fizeram sucesso depois de pintar o cabelo

© <p>Getty Images</p>

Quem imaginaria que a cor do cabelo poderia ter tanto impacto na sua carreira? Mas a verdade é que, quando se trata de ser uma atriz ou cantora famosa, isso pode realmente fazer a diferença. Algumas celebridades mais conhecidas do mundo tingiram os fios e passaram a conseguir mais trabalhos. Curiosamente, hoje elas só são lembradas por esse visual que adotaram depois e o look natural, bem, muita gente nem conhecia.

Nesta galeria, veja alguns exemplos de famosas que viram suas carreiras decolarem após pintarem o cabelo.

Leia Também: Davi Brito põe à venda casa comprada após o BBB por R$ 1,5 milhão