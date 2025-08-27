Fernanda Torres volta ao Festival de Veneza: Onde 'tudo' começou!

© Getty Images

Fernanda Torres é um nome que rapidamente ganhou reconhecimento internacional e, no Brasil, é uma estrela já celebrada há décadas. Com sua indicação ao Oscar, a aclamada atriz esteve no centro das atenções globais, mas essa conquista foi apenas o capítulo mais recente de uma carreira extraordinária.

Para quem estava com saudades dela, Fernanda está de volta ao Festival de Veneza como parte do júri internacional. O evento foi muito importante ano passado para 'Ainda Estou Aqui' (2024), que ganhava então o primeiro de vários prêmios internacionais (aqui foi o de Melhor Roteiro), e também para a estrela, que começava a ser 'descoberta' pelo mundo.

Da sua genialidade cômica a poderosos papéis dramáticos, a filha da também lenda Fernanda Montenegro cativou o público em várias plataformas por anos. Clique na galeria para saber mais sobre essa atriz versátil, sua família artística e os papéis que moldaram sua jornada notável no cinema.

