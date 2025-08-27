Notícias ao Minuto
Procurar

Raphael Logam deixa bandidos da ficção de lado para viver mestre de capoeira em série

Após brilhar como Evandro em 'Impuros', ator já havia declarado em entrevista que não queria mais viver papéis de criminosos; trama de ação 'Capoeiras' será disponibilizada no Disney+ na sexta-feira (29)

Raphael Logam deixa bandidos da ficção de lado para viver mestre de capoeira em série

© Reprodução - Gshow

Folhapress
27/08/2025 12:36 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Dramaturgia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Raphael Logam está de volta em um papel bem diferente daquele que o levou à indicação ao Emmy Internacional. Depois de dar vida ao traficante Evandro em "Impuros", o ator agora encarna Veneno, capoeirista na nova série nacional "Capoeiras", que estreia no Disney+ no próximo dia 29 de agosto.

 

A produção mergulha no universo da luta e da cultura popular brasileira, trazendo ação, música e ancestralidade para o centro da narrativa.

Para Logam, a experiência vai além da atuação: é também reencontro com a sua própria história. Ele conta que começou a praticar capoeira aos dois anos e que essa relação moldou até a sua forma de andar. "A capoeira me guia. Literalmente dei meus primeiros passos ali, e só sei andar gingando por causa dela", diz. Hoje, aos 39 anos, o ator se orgulha de carregar quase quatro décadas de dedicação à arte.

A trama se passa no Rio de Janeiro e começa em 1971, quando Veneno (Logam) e Noivo (Sérgio Malheiros) são jovens capoeiristas e melhores amigos. Ao tentar defender o mestre Vendaval (Dan Ferreira) durante uma batida policial, eles acabam envolvidos em uma tragédia que resulta na morte dele e de um policial. Noivo foge, enquanto Veneno permanece no Rio, sem revelar o que aconteceu.

Dezessete anos depois, Veneno trabalha como faxineiro em uma boate e participa de lutas clandestinas. Ele se torna campeão sem imaginar que se aproxima dos verdadeiros responsáveis pela tragédia. Nesse reencontro com o passado, seu maior oponente será justamente o antigo amigo Noivo, que retorna à cidade.

A história é inspirada no livro "A Balada de Noivo-da-Vida e Veneno-da-Madrugada", de Nestor Capoeira, com criação de Eliana Alves Cruz e direção geral de Tomás Portella. Logam, além de protagonista, atua como produtor, reforçando a conexão com o projeto.

"A parte física foi mais fácil, porque está em mim desde sempre. O desafio foi interpretar o que sempre quis, aquilo que meu mestre me chamava: "Veneno da Madrugada", afirma.

O ator destaca o valor da capoeira fora do Brasil. Para ele, há uma diferença gritante entre o olhar estrangeiro e o nacional. "O mundo inteiro ama a capoeira. Só o brasileiro tem essa coisa de não dar valor, de achar que é 'só nossa'. É uma arte gigantesca, reconhecida lá fora como uma das maiores expressões de cultura e resistência", comenta.

Logan ainda reforça a parceria com Sérgio Malheiros, que divide o protagonismo com seu personagem, e ressalta a importância da exaltação à brasilidade. "A gente está acostumado a ver séries de ação inspiradas em artes marciais estrangeiras. Agora é diferente, porque estamos colocando a nossa cultura, a nossa cor, o nosso jeito de contar histórias. Isso dá muito orgulho", afirma.

Mais do que uma trama de ação, "Capoeiras" busca refletir sobre amizade, escolhas e ancestralidade. O ator acredita que a produção seja o início de um movimento maior no audiovisual brasileiro. "A capoeira é tão ampla que dá para contar várias épocas dela. Tomara que essa série inspire outros diretores e roteiristas a fazer mais filmes e séries sobre o tema. É muito rico e merece ser explorado", defende.

Com seis episódios, "Capoeiras" chega ao Disney+ como uma das principais apostas nacionais do streaming. Para Logam, é também um gesto de resistência e representatividade: "A capoeira me ensinou que você precisa ser muito capoeira para estar em lugares que nunca imaginou. E é isso que sinto agora: a luta me trouxe até aqui."

Partilhe a notícia

Recomendados para você