Irmã de brasileiro internado na Grécia relata ataques

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maine Silveira, irmã de Ryan Silveira, brasileiro encontrado desacordado em um hotel na Grécia, disse que sua família tem recebido ataques nas redes sociais desde que o caso ganhou repercussão. Ela explicou que os familiares de Yago Luiz de Campos e Silva, que estava com Ryan e foi achado morto, também têm sido alvos das agressões, além de difamações e julgamentos.

Maine relatou que seus familiares e os de Yago têm sido atacados. "A gente está recebendo muito ataque e mensagens de pessoas que não sabem o que falam, julgando como se fossem santas e nunca tivessem feito nada de errado na vida", desabafou em vídeo.

Ela contou que Yago viajou com seu irmão para celebrar o aniversário, e reforçou que os ataques atingem as famílias no momento de luto. "Por trás de tudo isso tem a família do Yago, que foi passar aniversário dele em Dubai, feliz numa viagem com o amigo. Eles perderam o filho e estão sofrendo muito".

No desabafo, Maine contou que conversou por videochamada com Ryan e Yago no sábado, momentos antes deles passarem mal. Segundo relatou, os dois estavam se divertindo em uma piscina privativa do hotel em que estavam hospedados na região de Ornos, em Mykonos, um tradicional ponto turístico da Grécia.

"O Yago e o Ryan eram muito amigos e, consequentemente, o Yago acabou virando meu amigo também. Fizemos uma videochamada e eles estavam super felizes na piscina. [Os dois] iam para alguma festa depois. Eles estavam brincando, se abraçando na piscina, falando que tudo lá fora era lindo", disse Maine Oliveira.

Irmã explicou que começou a se preocupar ao perceber que Ryan e Yago não postaram fotos da festa e deixaram de enviar mensagens. No entanto, os familiares dos dois só souberam do ocorrido na segunda-feira, mais de 24 horas depois do ocorrido.

RYAN ESTÁ INTERNADO

Maine contou que Ryan foi hospitalizado e está sendo atualizado aos poucos sobre o que aconteceu. Segundo ela, seu irmão não lembra do que houve antes de passar mal, e foi informado nesta terça-feira (26) sobre a morte do amigo.

Família quer preservá-lo para focar na recuperação. "Ele ainda não sabe nem o que está acontecendo. Ele não sabe que está em todos os sites de fofoca, na televisão. Ele não sabe de nada. Ele tem um problema cardíaco e está sem celular. Então a gente está tentando colocar ele a par da situação aos poucos", disse a irmã.

Ela também negou que tivesse uma terceira pessoa no quarto com os dois. "O Ryan está assustado com tudo o que aconteceu. Todo mundo sugere que tinha uma terceira pessoa na história por conta de ele ter machucado, mas ele não consegue lembrar".

"Eu estava falando com eles minutos antes e posso afirmar que só estavam os dois. Eles estavam felizes, ouvindo música, estava tudo bem e aí depois aconteceu tudo."

ENTENDA O CASO

A morte de Yago Campos, 25, foi divulgada inicialmente pelo site de notícias grego ProtoThema, assim como o resgate de seu amigo e criador de conteúdo, Ryan Silveira, 23. Os dois brasileiros estavam hospedados em hotel e foram encontrados inconscientes dentro de piscina privativa por funcionários.

Trabalhadores que limpavam o andar de baixo perceberam um vazamento de água para a varanda. Eles resolveram então subir e entrar no quarto dos hóspedes, onde encontraram Yago e Ryan submersos.

Morte de Yago foi confirmada por paramédicos; Ryan, que ainda apresentava sinais vitais, foi socorrido em estado grave. A polícia local investiga o caso.

Causa da morte ainda é investigada. De acordo com o portal Protothema, a polícia local esteve no quarto dos brasileiros para coletar materiais -encaminhados para perícia e análise laboratorial- e investigar indícios que ajudem a esclarecer o caso. Uma autópsia no corpo de Yago também foi solicitada e a investigação preliminar segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Estado de saúde de Ryan é estável. Pelas redes sociais, a mãe dele, Erica Ursoli, divulgou que o filho está "fora de perigo, consciente e falando normalmente". Segundo ela, em breve, ele receberá alta do hospital.

Itamaraty afirma que presta assistência consular a familiares dos jovens. O órgão não divulgou mais informações sobre o caso.

