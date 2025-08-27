Gil do Vigor e Diego Hypolito são vistos em clima de romance

© Reprodução / Instagram

O economista Gil do Vigor, de 33 anos, e o ex-ginasta Diego Hypolito, de 39, assumiram publicamente um romance na noite desta terça-feira (26). O casal chegou de mãos dadas ao teatro em São Paulo para prestigiar a estreia da cantora Glória Groove como Madame Morrible no musical Wicked.

A aproximação entre os dois começou após a participação de Diego no BBB 25. Na ocasião, Gil o entrevistou e ambos revelaram já ter trocado flertes pelas redes sociais. Eles até tentaram marcar um jantar, mas os encontros nunca se concretizaram.

Em julho, o ex-ginasta chegou a comentar em seu Instagram sobre as especulações envolvendo os dois. “Tem tanta gente me perguntando do Gil aqui... Eu não parei em nenhum momento desde a saída do BBB e a gente não se falou mais. Eu só comecei a seguir umas páginas que shippavam a gente. Vou mandar mensagem depois para descobrir se ele está em São Paulo ou no São João da Pocah”, disse na época.

Durante o Bate-Papo BBB, o interesse ficou ainda mais evidente. “Eu e Gil já nos falamos no Instagram. Tinha crush. A gente marcava de se encontrar. Que vergonha, mas estou solteiro, Gil”, disse Diego. O economista respondeu na hora: “Eu também”.

Diego Hypolito não assumia um relacionamento desde 2020, quando terminou com o advogado Marcus Duarte, após quase três anos juntos. O atleta se declarou publicamente gay em 2019.

