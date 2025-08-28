Mulher e filhas pequenas de Bruce Willis estão morando separadas do ator

© Getty Images

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, falou abertamente sobre a evolução do estado de saúde do ator, diagnosticado com demência frontotemporal. Apesar de admitir que “o cérebro está falhando”, ela afirma que Bruce ainda a reconhece e mantém uma forte conexão com a família.

Em março de 2022, a família revelou que o ator havia sido diagnosticado com afasia, motivo pelo qual se afastou do cinema. Mais tarde, veio a confirmação da demência frontotemporal.

Em entrevista a Diane Sawyer, no especial Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey, exibido em 26 de agosto, Emma contou como a vida mudou desde o diagnóstico do marido, hoje com 70 anos. “No geral, Bruce está saudável. É só o cérebro que está falhando”, disse.

Segundo ela, a fala do ator mudou e a família aprendeu a se adaptar. “Temos uma forma diferente de nos comunicar. Sei que ele me reconhece. Quando estamos juntos, ele se ilumina”, relatou. Emma contou ainda que Bruce mantém uma ligação forte com as cinco filhas — Mabel (13) e Evelyn (11), do atual casamento, além de Rumer (37), Scout (34) e Tallulah (31), de sua união anterior com Demi Moore.

“Ele segura nossas mãos, nos beija, nos abraça. Ele retribui. E isso é o que importa. Não preciso que ele saiba que sou a esposa dele ou que lembre a data do casamento. Só quero sentir essa conexão, e eu sinto”, desabafou Emma.

Ela lembrou também os primeiros sinais da doença, como mudanças na personalidade. “De alguém que falava muito e se envolvia, ele passou a ficar mais quieto, distante. Era o oposto do Bruce caloroso e carinhoso que conhecíamos. Foi assustador.” O ator também começou a enfrentar dificuldades no trabalho, esquecendo falas e se mostrando confuso.

Quando o diagnóstico foi confirmado, Emma recebeu a notícia de que não havia cura. “Foi como um mergulho no vazio. Só lembro de ouvir as palavras e depois não captar mais nada. Entrei em pânico.”

As filhas mais novas sempre foram informadas da situação para que não interpretassem o comportamento do pai como falta de atenção. A família, então, decidiu reduzir estímulos externos para evitar agitação.

Diante disso, Emma tomou uma decisão difícil: levou o marido para uma casa térrea, onde ele recebe cuidados 24 horas por dia. Ainda assim, ela mantém a rotina de compartilhar refeições com ele: “Tomo café da manhã e janto com o Bruce todos os dias”.