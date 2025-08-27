Quem é Travis Kelce, noivo de Taylor Swift que será atração da NFL no Brasil

© Getty Images

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Travis Kelce não é apenas o noivo de Taylor Swift, mas um dos nomes mais influentes do futebol americano. Ídolo do Kansas City Chiefs, o jogador de 34 anos já conquistou três títulos do Super Bowl e se consolidou como um dos maiores tight ends na NFL.

A carreira do atleta começou em 2013, quando foi draftado pelos Chiefs, e desde então ele construiu uma trajetória marcada por consistência e números impressionantes. Entre eles, estão sete temporadas seguidas ultrapassando a marca de mil jardas recebidas, além de dez convocações para o Pro Bowl. Sua importância é tamanha que foi incluído na seleção oficial da década de 2010 da liga.

Nascido em 5 de outubro de 1989, em Ohio (EUA), Travis Michael Kelce é hoje mais do que uma referência nos gramados. Fora do esporte, ele se tornou uma figura midiática, em parte graças ao sucesso do podcast "New Heights", que apresenta ao lado do irmão Jason Kelce, ex-jogador do Philadelphia Eagles. O programa mistura análises de futebol americano com momentos de bastidores e piadas entre os dois, conquistando grande público nos EUA.

O destaque dentro e fora de campo se reflete também em sua fortuna. Segundo veículos como Page Six e Financial Express, o patrimônio líquido de Kelce gira entre US$ 70 milhões e US$ 90 milhões (cerca de R$ 614 milhões a R$ 790 milhões). Seu contrato atual com os Chiefs, assinado em 2023, é avaliado em US$ 17 milhões anuais, o que o colocou entre os jogadores mais bem pagos da posição.

Mas foi em 2023 que a vida pessoal de Kelce passou a ocupar ainda mais espaço nos holofotes. Isso porque ele assumiu publicamente o relacionamento com Taylor Swift, após revelar em seu podcast que havia tentado passar seu número de telefone para a cantora em uma pulseira da amizade durante um show da "The Eras Tour". Pouco depois, os dois começaram a aparecer juntos em jogos da NFL, com Taylor marcando presença nas arquibancadas.

A participação da artista pop nos jogos ajudou a aproximar dois mundos distintos -a música e o futebol americano-, atraindo novos torcedores para a liga. A presença de Swift se tornou um evento à parte, movimentando redes sociais e até mesmo a audiência das transmissões. Travis também retribuiu a parceria: em novembro de 2023, esteve em Buenos Aires para assistir a um show da namorada, quando ela surpreendeu ao alterar a letra de "Karma" para se referir a ele: "Karma é o cara do Chiefs".

A relação entre os dois se estreitou a ponto de Taylor escolher justamente o "New Heights" para anunciar seu novo álbum, "The Life of a Showgirl", que será lançado em outubro deste ano.

Agora, os olhos se voltam para o Brasil. Travis Kelce será uma das grandes atrações da abertura da temporada 2025 da NFL, marcada para 5 de setembro na Neo Química Arena, em São Paulo. Os Chiefs enfrentarão o Los Angeles Chargers no jogo que marca a estreia oficial da liga no país.

Em entrevistas recentes, Kelce afirmou estar animado com a oportunidade de jogar diante da torcida brasileira, apesar de admitir que se preocupa com o clima quente e úmido da capital paulista. Entre os fãs de Taylor, cresce a expectativa de que a cantora acompanhe o noivo no estádio, repetindo o ritual que virou tradição durante a última temporada.

