Filho de Michael Jackson anuncia noivado após namoro de 8 anos

O jovem, de 28 anos, anunciou a novidade no Instagram ao compartilhar várias fotos do casal ao longo dos anos.

“Se passaram oito anos e muitos mais virão. Eu e Molly passamos muito tempo juntos e criamos memórias incríveis.

Viajamos pelo mundo, nos formamos e crescemos muito juntos. Estou animado para este próximo capítulo de nossas vidas, enquanto continuamos a crescer e a criar ótimas lembranças. Te amo”, escreveu Prince.

Michael Jackson teve três filhos: Prince Jackson, Paris Jackson e Bigi Jackson.

Cerca de um ano atrás, os três apareceram juntos em um evento pela primeira vez em 12 anos. Os irmãos se reuniram para assistir à estreia do espetáculo MJ: The Musical, no Prince Edward Theatre, em Londres — produção inspirada na carreira do astro.

A notícia do noivado de Prince surge, curiosamente, poucas semanas após Paris Jackson ter cancelado o seu. A cantora estava noiva do produtor musical Justin Long, a quem havia sido pedida em casamento em Paris, no fim do ano passado.

Paris conheceu Justin nos bastidores do programa The Tonight Show With Jimmy Fallon, em 2022. “Ele queria se intrometer e dar a opinião dele. Olhou para mim e perguntou: ‘Posso?’. Eu respondi: ‘Confio em você’. Tivemos um breve momento e começamos a namorar logo depois disso”, lembrou em entrevista ao Access Hollywood.

Ela chegou a revelar que já tinha começado os preparativos para o casamento: “O vestido já está sendo feito. O local já foi escolhido. A data já foi definida”, contou.

Após o término, o site TMZ divulgou imagens da jovem, de 27 anos, caminhando chorosa pelas ruas de Malibu.

