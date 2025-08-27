Edson Celulari dirige seu primeiro longa e contracena com a esposa

© Instagram

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O excesso de intimidade entre duas pessoas pode influenciar no resultado de um trabalho? A atriz Karin Roepke, 44, acha que sim. E a influência é das mais positivas. "A gente se conhece tanto que tudo vira meio caminho andado. Nos entendemos no olhar", diz. Ela e o marido, Edson Celulari, 67, estão juntos no filme "Área de Risco".

Trata-se do primeiro longa que ele dirige e produz. O artista, com 50 anos de carreira, também atua ao lado da esposa, e já faz planos de novas parcerias. "Já temos uma filha de 3 anos [Chiara], mas nossos próximos filhos serão peças, séries, tudo junto", diz Celulari, indicando que mais trabalhos em família estão por vir.

O filme "Área de Risco" teve seus direitos vendidos à TV Globo para duas exibições, e foi calorosamente recebido pelo público no Festival de Gramado, dias atrás. Criado e filmado durante a pandemia, o longa, segundo Celulari, pode aumentar seu poder de alcance. Ele conta que já há conversas com streaming e com distribuidores para, quem sabe, exibi-lo no cinema.

"É difícil dirigir e atuar ao mesmo tempo, e talvez daqui para frente eu opte apenas pela direção. Mas tudo entra num novo pacote que é o de realizar. Enquanto eu conseguir não tropeçar nos móveis e decorar meus textos direitinho, vou continuar realizando. Estou cheio de sonhos", reflete Celulari.

O suspense "Área de Risco" se desenvolve a partir de um desastre ambiental que envolve uma empresa ligada ao passado do engenheiro Walter (Celulari). Enquanto as notícias ganham os holofotes, incidentes cada vez mais suspeitos começam a ocorrer na casa do engenheiro, onde ele, a mulher, Ana (Karin) e um casal de amigos estão isolados.

No enredo, Ana, papel de Karin, começa a suspeitar do próprio marido. Já na vida real, ela brinca que é tudo diferente. "Misturamos vida pessoal com profissional, fazemos tudo junto. Levamos trabalho para casa, conversamos sobre isso o tempo todo. É pressão, mas ainda tem que chegar em casa e dormir junto na mesma cama (risos). Fortalece a relação", diz.

"Trabalhar com ela é ótimo e não tem tempo para desavenças, sem climão, biquinhos ou monotonia", reforça o diretor. Ana e Celulari estão juntos há 15 anos, e com a relação formalizada desde 2017.

