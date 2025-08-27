Irmã diz que brasileiro internado na Grécia contraiu bactéria, mas está bem

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maine Silveira, irmã do brasileiro internado na Grécia após ser encontrado desacordado com um amigo, disse nesta quarta-feira (27) que o irmão contraiu uma bactéria após o incidente.

Bactéria pode ter sido contraída por Ryan após afogamento. "Ele está melhor, está sendo medicado. Está com uma bactéria no corpo. Parece que foi adquirida no momento do afogamento por ingerir água da piscina", diz Maine, em um vídeo publicado no Instagram.

Ryan e o amigo Yago Campos foram encontrados desacordados em uma piscina de um hotel em Mykonos, na Grécia. Yago não sobreviveu.

Brasileiros estavam hospedados em hotel e foram encontrados inconscientes dentro da piscina privativa. Trabalhadores que limpavam o andar de baixo perceberam um vazamento de água para a varanda. Resolveram então subir e entrar no quarto dos hóspedes, onde encontraram os dois submersos, segundo o site grego ProtoThema.

Os dois eram melhores amigos, segundo Maine. "Ele [Yago] foi passar o aniversário dele em Dubai numa viagem feliz com o amigo", contou ela em outro vídeo publicado nesta terça-feira (26) no Instagram.

Ryan foi encontrado com machucados no rosto e não lembra o que aconteceu, de acordo com a irmã. "Ele não consegue lembrar. Já tentei todos os processos para ver se ele lembra de alguma coisa", afirmou. Ela diz que falou com os dois por videochamada pouco antes do incidente.

Morte de Yago foi confirmada por paramédicos, enquanto Ryan foi socorrido em estado grave. A polícia local investiga o caso.