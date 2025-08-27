Nicole Bahls nomeia cabritos de seu sítio em homenagem aos colegas do Dança dos Famosos

© Divulgação

ANA CLARA COTTECCO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nicole Bahls anunciou em seu perfil do Instagram que os mais novos integrantes do seu sítio já tem nome. A influenciadora batizou os cabritinhos em homenagem aos colegas do Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Hulk do qual está participando.

Os cinco escolhidos foram Cátia Fonseca, Manu Bahtidão, Richarlyson, David Junior e Silvero Pereira. No entanto, a prática não é novidade: Bahls costuma dar nomes de celebridades os animais do seu sítio em Itaboraí, na região metropolita do Rio de Janeiro. Na lista estão, por exemplo, a cabra Tatá Werneck, a vaca Anitta, o galo Cauã Reymond, o peru Carmo Dalla Vecchia e casal de perus brancos Angélica e Luciano Huck.

A ex-panicat também mantém um perfil exclusivamente dedicado ao sítio, em que compartilha fotos com os animais e vídeo divertidos com os bichos que chama de "filhos".

