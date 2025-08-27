'Ser monogâmico nos dias atuais é revolucionário', diz Fernanda Torres

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista ao podcast de Vera Iaconelli, Fernanda Torres falou sobre o casamento com Andrucha Waddington, que já dura 27 anos.

A atriz, de 59 anos, diz que se considera revolucionária por manter uma união longeva nos dias atuais. Diz ainda que teve como principal referência o casamento de seus pais, Fernanda Montenegro, 95, e Fernando Torres (1953 - 2008).

"Ser monogâmico nos dias atuais é revolucionário", disse. "A gente não fica casado com a mesma pessoa, a gente vai mudando. É um processo de amadurecimento. Nos primeiros anos, você jura que vai mudar a pessoa. Depois, você desiste de tentar mudar", explica.

Segundo ela, essa fase de aceitação do outro é o principal segredo para uma união duradoura. "Pessoas se separam por várias razões, mas talvez porque, em algum lugar, elas não vençam aquele momento em que você quer que o outro seja o que você espera dele."

A atriz falou ainda sobre sua principal referência de amor, construída dentro de casa. "Hoje eu olho e, depois de tanto tempo, permaneci casada como meus pais. Essa questão da monogamia, de ser casado com alguém, seja lá as crises que eu e Andrucha tivemos na vida, eu sinto que repeti o casamento dos meus pais", frisa. "Casei com alguém que também é meu parceiro profissional."

O casal trabalhou junto em filmes como "Gêmeas" e "Casa de Areia" e na série "Fim" (Netflix).

Mãe de Joaquim e Antônio e madrasta de Pedro e João, Fernanda conta que ela e o marido chegaram a morar em casas separadas para conciliar todas as crianças.

"Quando o Antônio nasceu, eu tinha 42 anos. Teve uma hora que eu falei: 'Andrucha, não está dando para ter de um bebê a um adolescente de 17, a gente vai enlouquecer'. Naturalmente, passamos um tempo em duas casas e isso acalmou. Depois, naturalmente, voltamos a morar juntos", conta.

