'Os novinhos são menos traumatizados, mais confiantes', diz atriz Karla Tenório

A atriz é estrela da nova campanha da Duloren, uma homenagem à campanha dos anos 1990 em que Dercy Gonçalves, vestindo apenas lingerie, paquerava rapazes mais novos. Agora estamos cada vez mais empoderadas, donas da nossa história, autônomas e feministas", disse Karla

Folhapress
28/08/2025 11:45 ‧ há 49 minutos por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Karla Tenório, 42, diz estar na sua fase "mucilon", ou seja, preferindo sair com homens mais jovens.

 

Em vídeo publicado nas redes sociais, a atriz explica a preferência: "Alô novinhos, está aberta a temporada para vocês. Estou cansada de homem traumatizado, indisponível afetivo. Os novinhos já vêm desconstruídos de fábrica, cheios de amor e vigor. Estão menos traumatizados, mais confiantes", explica.

A atriz é estrela da nova campanha da Duloren, uma homenagem à campanha dos anos 1990 em que Dercy Gonçalves, vestindo apenas lingerie, paquerava rapazes mais novos.

"Antes, éramos trocadas pelos homens que depois de anos de casamento nos jogavam para escanteio e pegavam as novinhas, só que objetificando elas e invalidando a nossa existência. Chega disso!

Agora estamos cada vez mais empoderadas, donas da nossa história, autônomas e feministas", completou Karla.

