Globoplay lança série documental sobre Chico Anysio dirigida por Bruno Mazzeo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Globoplay estreia no dia 25 de setembro a série documental "Chico Anysio: Um Homem à Procura de um Personagem", dirigida por Bruno Mazzeo, um dos filhos do humorista, que morreu em março de 2012, aos 80 anos, de falência múltipla dos órgãos, decorrente de um problema pulmonar crônico.

Dividida em cinco episódios, a produção revisita a trajetória do criador de personagens que marcaram a televisão brasileira, como o Professor Raimundo, o político Justo Veríssimo, o locutor Roberval Taylor, o vampiro Bento Carneiro, o jogador estrábico Coaolhada, entre outros. O documentário reúne depoimentos de amigos, familiares e parceiros de trabalho do artista.

Além de Bruno Mazzeo, Chico Anysio deixou outros filhos: Lug de Paula, Nizo Neto, Rico Rondelli, Cícero Chaves, Rodrigo Anysio, Victoria de Paula e André Lucas.

Paralelamente à direção do projeto, Bruno Mazzeo também segue ativo como ator. Ele está no elenco da série da Netflix "Brasil 70, a Saga do Tri", em que interpreta Zagallo, e participa ainda da produção "Os Donos do Jogo".

O Globoplay prepara o lançamento de outro documentário para este ano: uma produção dedicada à vida de Maguila, ícone do boxe brasileiro. O ex-pugilista, que conviveu por anos com demência pugilística, morreu em outubro de 2024.