Kid Cudi fala sobre vício em maconha e reabilitação: 'Fumava 15 baseados por dia'

© Getty

(FOLHAPRESS) - O rapper Kid Cudi, 41, se abriu sobre seu vício em maconha em seu recém-publicado livro de memórias, "Cudi: The Memoir".

Em entrevista à revista People para divulgar seu livro, o artista contou que fumava cerca de 15 cigarros de maconha todos os dias e que a erva "dominava sua vida".

"Eu estava em um lugar de abuso", diz o músico, nascido Scott Mescudi. "Eu estava realmente abusando. Estava fumando talvez 15 baseados por dia, acordava de manhã e já ficava chapado. Isso realmente dominava minha vida."

Em novembro do ano passado, ele se internou em uma clínica de reabilitação e ficou dois meses longe da erva.

"E agora eu só uso à noite ou nos fins de semana quando tenho tempo livre e estou apenas relaxando. Não estou fumando nem perto da quantidade de maconha que fumava antes", diz o rapper.

"Um baseado me dura o dia todo, praticamente. Então minha relação com isso mudou de maneira significativa. E estou mais interessado em ficar sóbrio e estar mais presente", completa.

Cudi, que canta sobre um "chapado solitário" em seu single de sucesso de 2008 "Day 'n' Nite", diz que viu mudanças positivas em sua vida desde que reexaminou sua relação com a cannabis.

O cantor, que participou dos filmes "How to Make It in America", "Don't Look Up" e "Happy Gilmore 2", disse que estava "completamente chapado" em muitas de suas aparições nas telas. Agora, notou uma mudança ao estar "completamente sóbrio" no set de seu novo filme.

"Não é como se isso me prejudicasse de alguma forma, porque eu fumava tanto que nem ficava realmente chapado. Então as pessoas me viram atuar por anos e amam minha atuação. Elas amam o trabalho que fiz, mas é algo diferente quando você está sóbrio no set e pode sentir as emoções", diz. "Neste filme, chorei várias vezes e foi fácil chegar lá."