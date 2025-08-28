'Fico triste e frustrada', diz Taís Araujo sobre empobrecimento de Raquel em 'Vale Tudo'

© <p>Globo/Victor Pollak</p>

(FOLHAPRESS) - Não foi só o público de "Vale Tudo" que ficou chateado com o empobrecimento de Raquel Acioli na trama. Taís Araujo, intérprete da cozinheira, diz ter "levado um susto" quando leu no texto da novela que sua personagem voltaria a vender sanduíche na praia.

O revés de Raquel não acontecia na novela original. Foi uma mudança feita por Manuela Dias, autora do remake.

Em entrevista à revista Quem, Taís lamentou a virada inesperada. "Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Não era a trama original. Para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei: 'Ué, vai voltar para a praia, gente?'", falou Taís.

"Aí eu entendi e falei: 'Ok, mas ela [Manuela Dias] está escrevendo uma parte da história'. Vamos embora fazer", completou a atriz.

Nas redes sociais, telespectadores vêm lamentando a derrocada de Raquel. "Como mulher negra, como artista negra, tinha a esperança de ver outra narrativa sobre mulheres negras", disse a atriz.

"Quando peguei a Raquel para fazer, falei: 'A narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. Ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. Ela vai ascender e vai permanecer. Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher da negra na teledramaturgia brasileira'", falou Taís.

"Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de país, e a dramaturgia proporciona isso, confesso que fico triste e frustrada", completou.

"A Raquel tinha todas as possibilidades da gente contar essa nova narrativa. E quando li, pensei: 'Ai, meu Deus, não vai ter?' Não, não vai ter. Tenho que lidar com a realidade que me cabe, que é a de intérprete de uma personagem que não é escrita por mim."