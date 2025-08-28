Equipe da Vanity Fair ameaça sair após ideia de capa com Melania Trump

© Reuters

Funcionários da revista Vanity Fair teriam ameaçado pedir demissão caso Melania Trump fosse escolhida para estrelar uma das próximas capas da publicação.

Segundo a imprensa norte-americana, o novo diretor editorial global, Mark Guiducci, queria destacar a ex-primeira-dama dos Estados Unidos em uma das edições e chegou a enviar o convite em julho. A ideia seria marcar sua gestão com uma capa de impacto.

A proposta, porém, gerou revolta dentro da redação. "Não vamos normalizar esse déspota e sua esposa, não vamos fazer isso. Vamos defender o que é certo", disse um funcionário à coluna Page Six, sob anonimato. Outro chegou a garantir que "se Guiducci colocar Melania na capa, metade da equipe editorial vai se demitir".

Apesar das críticas, houve quem considerasse improvável que profissionais deixassem a revista: "Se ela for a capa, as pessoas vão reclamar, mas ninguém vai largar um emprego desses", comentou outro integrante da equipe, destacando que a decisão final caberia a Guiducci.

A posição contrasta com a de Anna Wintour, da Vogue, que sempre rejeitou Melania, mesmo colocando primeiras-damas menos associadas ao universo da moda em suas páginas.

No fim, a polêmica pareceu desnecessária: segundo o New York Post, Melania nem teria interesse em aparecer na Vanity Fair. "Já estive em muitas capas, como a da Vogue. Mas tenho coisas muito mais importantes para fazer do que estar na capa de uma revista", disse à Fox News, reforçando que não tinha "nenhum interesse" no convite.