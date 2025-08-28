Ex de Travis Kelce posta indireta após noivado com Taylor Swift viralizar

© Amy Sussman/Getty Images

Poucas horas após Taylor Swift e Travis Kelce anunciarem o noivado que parou a internet, a ex-namorada do jogador, Kayla Nicole, chamou atenção com uma postagem enigmática. A jornalista compartilhou uma mensagem sobre “escolher a alegria”, que muitos interpretaram como uma indireta ao atleta.

Nas redes sociais, Kayla publicou um trecho de um vídeo da atriz e modelo americana Tracee Ellis Ross, no qual ela reflete sobre o conceito de alegria:

“Eu me esforço por isso. Acho que alegria é diferente de felicidade. Alegria é algo que se conquista, se pratica. Ela tem raízes, cria espaço e abre caminho para mais do que apenas um bom dia. É uma perspectiva, uma lente pela qual eu enxergo a vida.”

Na legenda, Kayla destacou ainda ter lido sobre o mesmo tema no livro Choose Joy: Because Happiness Isn’t Enough (Escolha a Alegria: Porque Felicidade Não É o Suficiente).

O relacionamento de Travis Kelce e Kayla Nicole

Kayla Nicole e o astro dos Kansas City Chiefs viveram um relacionamento de cinco anos, que terminou em 2022. O fim, bastante exposto ao público, foi difícil para a repórter.

Em entrevista ao programa Special Forces: The World’s Toughest Test, em janeiro, ela desabafou:

“Passar por um término público, para ser sincera, tem sido avassalador. Nunca vivi nada parecido. É muito cansativo.”

Kayla contou ainda que não importa o que compartilhasse nas redes, as pessoas sempre a associavam ao ex e à atual noiva dele:

“Eu podia postar algo simples, como sobre o céu estar azul, e ainda assim recebia mensagens sobre o meu ex e a nova relação. Isso me afetou a ponto de questionar meu próprio valor como pessoa.”

A jornalista também comentou as comparações constantes com Taylor Swift:

“Parece um ciclo sem fim. Ainda estou tentando descobrir como lidar com isso. Mas, apesar de tudo, gosto muito da Taylor e acho ela muito talentosa.”

Travis Kelce e Taylor Swift: o noivado milionário

O noivado de Taylor Swift e Travis Kelce foi confirmado no dia 26 de agosto, com um anúncio conjunto no Instagram. O pedido, segundo o pai do jogador, Ed Kelce, já havia acontecido duas semanas antes.

O anúncio explodiu nas redes sociais: foram 14 milhões de curtidas e mais de 450 mil compartilhamentos em pouco mais de uma hora. Além disso, os fãs celebraram os detalhes do anel e do cenário escolhido para o pedido, considerado um dos mais comentados do ano.

