Faustão recebe alta após transplantes e segue com tratamento em casa

© Divulgação / Band

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O apresentador Fausto Silva, 75, recebeu alta do Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (28). Ele estava internado desde 21 de maio, e passou por dois transplantes: de rim e do fígado.

Faustão deve seguir agora com o tratamento em casa, com o uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular. O boletim também ressalta o bom funcionamento dos órgãos transplantados.

Há cerca de duas semanas, Faustão havia saído da UTI. Estava internado no quarto desde então, em processo de reabilitação física e nutricional.

INTERNAÇÃO E TRANSPLANTES

Faustão precisou ser hospitalizado em 21 de maio em razão de uma infecção bacteriana aguda com sepse. O apresentador necessitou de uma atenção especial de controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

Com a infecção controlada, Fausto Silva também realizou um transplante de fígado. O procedimento ainda foi combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado no dia 7 de agosto.

"Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único", disse a equipe de Faustão, via boletim médico.

Em 10 de agosto, Faustão foi extubado pela equipe do Hospital Albert Einsten.No contexto médico, refere-se à remoção do tubo endotraqueal (TET), que é um tubo inserido na traqueia para auxiliar na respiração, geralmente em pacientes que estão usando ventilação mecânica.

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE FAUSTO SILVA

Faustão realizou um transplante de coração em agosto de 2023. O apresentador foi submetido ao processo em decorrência de um grave quadro de insuficiência cardíaca.

Seis meses depois do transplante cardíaco, ele também necessitou de um transplante de rim, procedimento realizado fevereiro do ano passado. Na ocasião, a família do apresentador informou que ele foi transplantado do órgão em decorrência do agravamento de uma doença renal crônica. Em agosto passado, Fausto contou que seus médicos não descartavam a necessidade de realizar um segundo transplante de rim.

Em agosto de 2025, Faustão foi submetido a um transplante de fígado, combinado a um retransplante renal. Um dos maiores apresentadores da história da TV, Faustão está fora da TV desde maio de 2023. Sua última atração em TV aberta foi o "Faustão na Band".