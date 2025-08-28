Morre atriz Bia Lomelino, aos 25 anos

© Reprodução- Facebook

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Bia Lomelino morreu nesta quarta-feira (27), aos 25 anos. A causa da morte não foi revelada.

A morte foi confirmada por familiares da atriz. "nesta quinta-feira (28), me despedi da minha estrelinha. 25 anos de muita, muita felicidade. Quis o destino que ela não pudesse ficar mais entre nós. Agradeço a todos os amigos que me abraçaram. Essa energia boa conforta e acalma a alma", escreveu Ronaldo Lomelino, pai da artista.

Bia Lomelino atuou em musicais como "Heathers" em 2022, o clássico "Despertar da Primavera" em 2019 e "Flashback" em 2024. Ela era formada em artes cênicas pelo CAL (Centro de Artes das Laranjeiras), no Rio de Janeiro.

No cinema, atuou no filme "Poema!", que ainda não estreou. A produção é dirigida por Jay Vaquer, que lamentou a morte da jovem artista. "Vou seguir carregando você no coração e na arte que eu puder realizar daqui pra sempre", escreveu.