Anne Hathaway leva tombo em set de 'O Diabo Veste Prada 2' e reage com bom humor

© Getty

(FOLHAPRESS) - Anne Hathaway, 42, passou por um momento inusitado nas filmagens de "O Diabo Veste Prada 2", em Nova York. A atriz escorregou e caiu ao descer uma escada durante uma cena, mas levou o incidente com leveza e arrancou risos da equipe de produção.

Nos registros feitos por fotógrafos que acompanhavam a gravação, Hathaway aparece usando saia e salto alto quando o salto da sandália do pé direito se solta. O detalhe parece ter sido o responsável pelo desequilíbrio que terminou em tombo.

Mesmo caída no chão, a atriz manteve a elegância: riu da situação, se levantou rapidamente e ainda fez questão de acenar para tranquilizar os profissionais que registravam a cena. "Está tudo bem", teria dito, antes de retomar o trabalho sem aparentes ferimentos.

A queda aconteceu em uma das sequências externas do longa, que marca o retorno da icônica história quase duas décadas após o lançamento do primeiro filme, em 2006. A continuação trará de volta o elenco principal -Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci e a própria Hathaway.

Segundo informações já divulgadas pela Disney, o roteiro de "O Diabo Veste Prada 2" deve explorar as transformações do mercado editorial diante da era digital, contrapondo as personagens clássicas a um cenário completamente diferente do glamour e das revistas impressas do início dos anos 2000.

As filmagens estão previstas para acontecer não apenas em Nova York, mas também em locações na Itália. A estreia mundial está marcada para 1º de maio de 2026, data que já movimenta fãs ansiosos pelo reencontro com Miranda Priestly e suas assistentes.