Noiva de Oruam, Fernanda Valença visita rapper na prisão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernanda Valença deu detalhes de sua visita ao noivo, o rapper Oruam, que está preso há cerca de um mês.

Ele está saudável, está se alimentando, está se cuidando e está bem, na medida do possível, mas não tem como dizer que alguém está bem naquele lugar.

A influenciadora diz que o rapper segue se dedicando à música, mesmo na prisão. "Ele até inventou uma [música] na hora. É isso que ele é, gente: cantor e artista."

Fernanda tem esperanças de que o rapper seja solto em breve. "Que tudo isso passe e seja resolvido de forma justa. Enquanto isso, a fé não pode se abalar e nem acabar. É só acreditar e confiar que, da próxima vez que eu for lá, seja a vez de buscar ele."

Oruam segue preso e se tornou réu por tentativa de homicídio qualificado contra policiais civis. Ele atirou pedras de quase 5 kg contra policiais após eles cumprirem um mandado de busca e apreensão de um menor acusado de tráfico na casa do rapper, no Rio.