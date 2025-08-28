Hytalo Santos e marido deixam presídio em SP e seguem para João Pessoa

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Hytalo Santos, 27, e o marido Israel Natã Vicente, 33, deixaram o CDP 1 de Pinheiros, em São Paulo, às 10h45 desta quinta-feira (28) e seguem agora para um presídio na Paraíba.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. Eles estão presos preventivamente desde o dia 15 de agosto.

Eles devem embarcar em um voo às 14h no aeroporto de Guarulhos com destino a João Pessoa. A expectativa é que o casal chegue às 17h na capital paraibana. Durante o voo, eles vão ficar na parte de trás da aeronave, em assentos específicos, acompanhados por dois policiais civis, de acordo com as normas das autoridades aeroportuárias.

A Justiça de São Paulo autorizou na semana passada a transferência do influenciador e seu marido, pois a investigação que resultou na prisão dos dois foi feita pela polícia da Paraíba.

Hytalo e Israel foram presos em Carapicuíba, na Grande SP. Segundo despacho da Justiça, a prisão foi decretada para evitar novos atos de destruição ou ocultação de provas, além da intimidação de testemunhas. De acordo com a Promotoria, esses atos já estariam ocorrendo desde que o influenciador tomou conhecimento da investigação.

O influenciador é investigado desde o ano passado pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), sob suspeita de exploração e exposição de menores de 18 anos em conteúdos produzidos para as redes sociais. Ele nega todas as acusações.

Após a chegada na capital paraibana, eles serão encaminhados para o IPC (Instituto de Polícia Científica), onde devem realizar um exame de corpo delito, segundo a Polícia Civil. Os dois vão para a penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, conhecida como Roger. O local é considerado a unidade prisional de maior importância João Pessoa para presos provisórios do sexo masculino.

Lá, as visitas íntimas e sociais acontecem aos domingos. Em nota, a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) da Paraíba afirma que mais de 50 agentes participam da ação.

A pasta afirma que os presos ficarão em regime de observação e reconhecimento, ou seja, sem convívio com os demais presos por alguns dias. Ainda de acordo com a Seap, após este período, eles serão encaminhados para um pavilhão que foi previamente organizado para garantir a segurança e cumprimento de protocolos.

O local foi inspecionado no ano passado pelo Ministério Público da Paraíba, com objetivo de avaliar as condições estruturais e atendimento aos presos. De acordo com a Promotoria, foram verificadas melhorias, como construção de sala com divisórias apropriadas para audiência remotas, além de instalação de lâmpadas de LED nas guaritas para melhorar a iluminação do entorno.

Porém, também foram identificados gargalos, como a estrutura física do consultório médico, que atenderia de forma precária os presos, além do fornecimento de medicamentos e de equipamento para proteção individual para a cozinha do local.

Também foi observada falta de manutenção de extintores de incêndio e necessidade de melhorar a higiene na cozinha. De acordo com a Promotoria, a direção da unidade informou na época que iria promover uma maior orientação e solução dos problemas.