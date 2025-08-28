The Voice Brasil 2025 terá Gaby Cabrini nos bastidores

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após anunciar o time de técnicos, o The Voice Brasil 2025 revelou mais uma novidade: Gaby Cabrini, 34. A apresentadora do Fofocalizando será a responsável por mostrar tudo o que acontece nos bastidores do reality musical do SBT.
Na emissora desde 2019, Gaby celebrou a nova função. "Estou muito feliz em fazer parte desse projeto e trabalhar com profissionais que admiro demais. Cada participante carrega uma história e um grande sonho, e vou poder compartilhar isso com o público. No The Voice, você se apaixona não só pela voz, mas também por pessoas reais", afirmou.
Com estreia prevista para outubro, a atração será comandada por Tiago Leifert e contará com um time de técnicos de peso: Mumuzinho, Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles. A nova fase do programa, terá Boninho como showrunner e coprodutor ao lado da Formata Produções e Conteúdo,
The Voice Brasil será exibido simultaneamente no Disney+ e no SBT. Após cada episódio semanal, o público terá acesso a conteúdos exclusivos na plataforma de streaming, incluindo a íntegra dos programas, disponíveis para que os assinantes assistam quando e quantas vezes quiserem.