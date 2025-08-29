Viúva de Silvio Santos, Íris Abravanel entra para lista de bilionárias brasileiras; veja as dez mais ricas

© Reprodução / SBT

(FOLHAPRESS) - Entre os estreantes da lista de bilionários brasileiros da Forbes está Íris Abravanel, 77, viúva de Silvio Santos, que morreu em agosto do ano passado aos 93 anos. A mulher divide a herança de R$ 6,4 bilhões com suas seis filhas.

O patrimônio de Silvio inclui, além dos ganhos com o SBT, atividades no varejo, hotelaria e cosméticos por meio da marca Jequiti.

O ranking da Forbes, com 300 nomes, tem apenas 60 mulheres (20% do total), com patrimônio conjunto de R$ 343,7 bilhões. O número cresceu em relação ao ano passado, que tinha 48 bilionárias.

A mulher mais rica do país ainda é Vicky Safra, viúva de Joseph Safra e herdeira do patrimônio do banco. Sua fortuna é de R$ 120,5 bilhões, o que a deixa no segundo lugar de bilionários mais ricos do Brasil, atrás apenas de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, que possui cerca de R$ 227 bilhões. Ela é a única mulher entre os dez primeiros.

Já entre as dez mulheres mais ricas, apenas Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, e Lucia Maggi, da Amaggi, construíram suas próprias fortunas, em vez de herdá-las. Seus patrimônios são avaliados em R$ 8,7 bilhões e R$ 6,6 bilhões, respectivamente.

A lista é elaborada com base nos preços das ações listadas na Bolsa de Valores, com fechamento no dia 30 de junho, além de itens como imóveis, obras de arte, aviões ou embarcações. Segundo a Forbes, como são consideradas apenas informações públicas, os patrimônios podem estar subestimados. Em alguns casos, o patrimônio de irmãos ou familiares foi consolidado.

Ao todo, 31 brasileiros ganharam o status de bilionários pela primeira vez.

*

VEJA LISTA DAS DEZ MULHERES BRASILEIRAS MAIS RICAS DE 2025

1. VICKY SAFRA E FAMÍLIA: R$ 120,5 BILHÕES

A bilionária de 73 anos herdou a fortuna do Banco Safra em dezembro de 2020, após a morte de seu marido, Joseph Safra, que foi por muitos anos o banqueiro mais rico do mundo. Nascida na Grécia e naturalizada brasileira, ela lidera hoje a Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, que patrocina saúde, educação e artes.

Os filhos Jacob, Esther, Alberto e David também são herdeiros. No início de 2025, Jacob e David compraram a participação de Esther no banco, enquanto Alberto já havia se afastado em 2019 para fundar a gestora ASA.

Ela ocupa a segunda posição no ranking geral, atrás apenas de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, com patrimônio estimado de R$ 227 bilhões. Vicky foi a primeira mulher a liderar o ranking em 2023.

2. MARIA HELENA MORAES SCRIPILLITI E FAMÍLIA: R$ 26,8 BILHÕES

Aos 94 anos, a caçula dos quatro filhos de José Ermírio de Moraes (1900-1973), fundador da Votorantim, é uma das herdeiras do conglomerado que se tornou o quinto maior grupo industrial diversificado da América Latina, com operações em mais de 20 países. Maria Helena também é viúva de Clóvis Scripilliti (1925-2000), que dividia a gestão com os cunhados até a reestruturação de 2017.

Embora mantenha participação, ela não atua mais diretamente na empresa, que em 2021 abriu o capital da Companhia Brasileira de Alumínio. Após a morte de Antônio Ermírio de Moraes, em 2014, seus nove filhos assumiram a fatia que cabia ao empresário na Votorantim Participações.

Maria Helena ocupa a 12ª posição no ranking geral.

3. ANA LÚCIA VILLELA: R$ 9,8 BILHÕES

Única mulher no Conselho de Administração do Itaú Unibanco, Ana Lúcia Villela, 51, é também presidente do Instituto Alana, organização sem fins lucrativos criada em 1994 ao lado do irmão Alfredo.

Os dois ficaram órfãos em 1982, após a morte dos pais em um acidente de avião, e foram criados pela tia Milú Villela. Formada em pedagogia pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), onde foi aluna de Paulo Freire, ela direciona sua atuação para projetos voltados ao desenvolvimento infantil em comunidades de baixa renda.

Ana Lúcia está na 37ª posição no ranking geral.

4. ANNE WERNINGHAUS: R$ 9,1 BILHÕES

Filha de Diether Werninghaus e neta de Geraldo Werninghaus, um dos fundadores da WEG, Anne, de 39 anos, tornou-se a maior acionista individual da companhia após herdar boa parte das ações do pai. Apesar de não atuar diretamente na empresa catarinense, administra seus próprios negócios na área de moda e estilo. Ela ocupa a 42ª posição.

5. CRISTINA HELENA JUNQUEIRA: R$ 8,7 BILHÕES

Cofundadora do Nubank, Cristina, 41 anos, entrou para a lista de bilionários após o IPO da fintech na Bolsa de Nova York, em dezembro de 2021. Com cerca de 2,9% das ações da instituição, tornou-se a primeira mulher no Brasil a alcançar fortuna bilionária a partir de uma fintech.

O banco digital estava avaliado em US$ 65 bilhões em junho de 2025. Ela é também uma das poucas mulheres brasileiras consideradas self-made, ou seja, cuja riqueza foi construída a partir do próprio trabalho. Cristina está na 45ª posição.

6. NEIDE HELENA DE MORAES: R$ 8,4 BILHÕES

Aos 90 anos, Neide é neta de José Ermírio de Moraes (1900-1973), fundador do grupo Votorantim, e sobrinha de Antônio Ermírio (1928-2014), que consolidou a companhia. Ela e os irmãos José Ermírio e José Roberto herdaram a participação do pai, José Ermírio de Moraes Filho (1926-2001), em partes iguais.

Durante sua gestão, José Roberto liderou a fusão da Votorantim Celulose e Papel com a Aracruz, entre 2008 e 2009, criando a Fibria, depois anexada à Suzano. Neide está na 46ª posição.

7. VERA RECHULSKI SANTO DOMINGO: R$ 7,1 BILHÕES

Viúva de Julio Mario Santo Domingo Jr. (1958-2009), filho do magnata da cerveja colombiano Julio Mario Santo Domingo, Vera, 76 anos, possui cerca de 11% da holding da família, sediada em Luxemburgo, que controla ações da AB InBev.

Seus filhos Tatiana Casiraghi e Julio Mario Santo Domingo detêm cerca de 5% cada. Tatiana é casada com o príncipe Andrea Casiraghi, filho da princesa Caroline de Mônaco. A família também mantém participação na vinícola francesa Château Pétrus.

Vera ocupa a 57ª posição no ranking geral.

8. DORA VOIGT DE ASSIS: R$ 6,6 BILHÕES

Com 27 anos, Dora herdou parte das ações que pertenciam à mãe, Valsi Voigt, na WEG. Ela é neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da fabricante catarinense de motores. Segundo a Forbes, ela empata a 60ª posição do ranking geral com outras duas mulheres.

8. LÍVIA VOIGT: R$ 6,6 BILHÕES

Irmã de Dora, Lívia, de 21 anos, recebeu parte da herança da mãe, Valsi Voigt, na WEG. Ela também é a segunda bilionária mais jovem do país no ranking da Forbes.

8. LUCIA BORGES MAGGI: R$ 6,6 BILHÕES

Aos 92 anos, Lucia, os filhos Blairo e Marli e os genros Itamar e Hugo comandam a Amaggi, gigante do agronegócio fundada em 1977 como Sementes Maggi, em parceria com André Antônio Maggi (1927-2001). A empresa, sediada em Cuiabá (MT), atua em navegação, energia e produção agrícola.