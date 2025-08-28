Backstreet Boys, que vão tocar no The Town, ganham R$ 20 milhões por show

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os anos 1990 estão mais em alta do que nunca. Os Backstreet Boys, banda headliner de um dos dias do festival The Town, em São Paulo, estão faturando alto com um show fixo em Las Vegas. Segundo o TMZ, a boy band queridinha do final do século passado ganha US$ 4 milhões, cerca de R$ 21 milhões por noite.

A atração fixa em Las Vegas acontece no teatro Sphere, um dos mais renomados da cidade. O espaço tem 17 mil lugares e os shows, semanais, estão ficando lotados.

Parte dos ingressos é vendida dentro de pacotes de agências turísticas, o que tem contribuído para encher os shows.

Segundo a publicação, a produção foi relativamente barata. A banda teria investido apenas US$ 7 milhões nos efeitos gráficos que utilizam no palco, valor que foi rapidamente recuperado.