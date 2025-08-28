Notícias ao Minuto
Felca é capa da revista Elle masculina e diz ser "importante ter pessoas que pisem no freio'

Felca nasceu em Londrina (PR), mas vive em São Paulo, faz vídeos de reação de conteúdo online e ficou famoso e viralizou, em 2023, ao usar a base de maquiagem de Virginia Fonseca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Felca está oficialmente alçado ao posto de celebridade: virou capa de revista. Ele divide a capa da Elle masculina deste mês com Wagner Moura.

 

Nas fotos da capa, o youtuber de 27 anos posa com expressão séria, vestindo terno e suéter da grife Ferragamo.

"Acho importante ter pessoas que pisem no freio e pensem: 'Precisa ser assim? Não dá para ser de outra forma?'", falou Felca à revista.

QUEM É FELCA
Felipe Bressanim, dono de um canal que passa de 5 milhões de inscritos, furou a bolha ao denunciar a exploração e a sexualização de menores na internet, apontando que influenciadores como Hytalo Santos lucram com conteúdos do tipo e engajam redes de pedofilia usando o algoritmo das plataformas.

A denúncia contra Hytalo não foi a primeira. O influenciador é conhecido por bater de frente com outros setores, como redes de apostas esportivas, as bets, e já revelou ter recusado R$ 50 milhões para fazer alguns stories sobre uma empresa de bet.

 
 
 
 
 
Felca nasceu em Londrina (PR), mas vive em São Paulo. Costuma sair pouco de casa. Agora, após a repercussão das denúncias, afirmou que passou a andar de carro blindado e acompanhado de seguranças por medo.

Ele faz vídeos de reacts, ou seja, reagindo a algum conteúdo online. Ficou famoso e viralizou, em 2023, ao usar a base de maquiagem de Virginia Fonseca. O vídeo em que ele aplica o produto -alvo de inúmeras críticas- no próprio rosto é um dos mais acessados de seu perfil, com 20 milhões de visitas.

