Psy, de 'Gangnam Style', é investigado por uso irregular de medicamentos controlados

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor sul-coreano Psy, 47, conhecido mundialmente desde 2012 pelo sucesso "Gangnam Style", está no centro de uma investigação da polícia de Seul, Coreia do Sul. De acordo com o jornal britânico The Sun, o astro do K-pop é acusado de obter de forma irregular medicamentos controlados por meio de terceiros.

Segundo as apurações, Psy -cujo nome verdadeiro é Park Jae-sang- teria conseguido receitas de ansiolíticos e remédios para dormir, como Xanax e Stilnox (zolpidem), sem cumprir a exigência legal de consultas presenciais. A prática, que teria começado em 2022, envolvia a participação de seu empresário e de outras pessoas, responsáveis por retirar os medicamentos em farmácias.

O caso veio à tona após uma denúncia anônima. Policiais apreenderam documentos em um hospital universitário, onde um médico também é investigado sob suspeita de violar a Lei de Serviços Médicos da Coreia do Sul. O profissional nega as acusações e sustenta que o tratamento foi feito de forma remota.

A gravadora de Psy, a P Nation, admitiu falhas no processo. Em comunicado, afirmou que, embora não tenha havido prescrição por procuração, terceiros realmente retiraram os medicamentos em algumas situações. A empresa pediu desculpas, ressaltou que o artista sofre de insônia crônica e garantiu que os remédios sempre foram usados conforme recomendação médica.

Psy se pronunciou, classificando o episódio como "um erro claro e resultado de negligência" e disse que está colaborando com as investigações.