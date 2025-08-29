'A resposta foi categórica', diz diretor sobre recusa de Piovani a convite para A Fazenda

(FOLHAPRESS) - Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda, da Record, relatou a um podcast que recebeu uma resposta "categórica" de Luana Piovani ao convidá-la para o reality.
Na entrevista ao Link Podcast, Carelli foi questionado sobre a atriz. "Eu já trabalhei com ela na MTV. Já tentei [convidar para A Fazenda]. Tentei só uma vez. A resposta foi muito categórica. Ela disse: 'Não me ligue mais'."
Ainda na entrevista, Carelli entregou algumas novidades sobre a próxima edição do reality, que estreia no dia 15 de setembro. Segundo ele, há nomes "impressionantes" no elenco. "Teremos aquele fator 'uau', aquela pessoa que ninguém acredita que toparia entrar", disse.
Em seguida, a apresentadora Mônica Fonseca tentou arrancar uma informação sobre outros famosos que podem estar na mira do diretor. "A Simaria [Mendes] seria um bom nome?", perguntou. "Seria! Maravilhosa. Nossa, excelente", elogiou Carelli.
O elenco será formado por 24 participantes, que ficarão confinados na sede localizada em Itapecerica da Serra (SP). O vencedor ganha o prêmio de R$ 2 milhões.