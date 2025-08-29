William 'escondeu' de George destino de herdeiro do trono britânico

© Getty Images

Desde o nascimento, o príncipe George carrega uma responsabilidade única: um dia será rei do Reino Unido. Porém, ao longo de sua infância, os pais, príncipe William e princesa Kate, fizeram questão de preservar ao máximo a normalidade em sua rotina, evitando que ele crescesse sob o peso imediato da coroa.

Segundo o biógrafo real Robert Lacey, William adiou até “o último momento possível” a revelação de qual seria o destino do filho. “Foi uma demonstração de cuidado e consideração. Também mostra como William próprio se sentiu em relação ao fardo de ser herdeiro”, disse à revista People.

A escolha das palavras também foi estratégica. De acordo com Lacey, William teria preferido usar o termo “destino” em vez de “dever” ao falar com George. “Dever transmite a ideia de prisão; destino sugere escolha”, explicou o autor.

William, de 43 anos, é o próximo na linha de sucessão ao trono, logo após o pai, o rei Charles III, coroado em maio de 2023. O diagnóstico de câncer do monarca, divulgado no ano passado, aumentou a especulação sobre a possibilidade de uma transição de poder mais rápida do que o previsto.

Fontes próximas ao Palácio revelaram que William pode adiar a concessão do título de príncipe de Gales a George até que o jovem conclua os estudos. “Eles querem que ele tenha liberdade antes de assumir títulos reais”, disse uma fonte à revista.

Outro especialista em realeza, Robert Hardman, destacou que William encara com seriedade o papel de pai do futuro rei. “Ele leva tão a sério a criação de George quanto o seu próprio papel de herdeiro. Sua prioridade é que os filhos desfrutem da realeza, em vez de temê-la”, afirmou.

William e Kate, que também são pais de Charlotte, de 10 anos, e Louis, de 7, buscam educar os filhos de maneira mais moderna do que gerações anteriores. Um exemplo foi a decisão de matricular George em uma escola mista, rompendo com a tradição de instituições apenas masculinas.

“Essa escolha reflete o desejo de William de modernizar a forma de educar os filhos, colocando todos na mesma escola”, avaliou a especialista em realeza Bedell Smith. “É uma mudança significativa e inovadora para a família real.”