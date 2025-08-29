Notícias ao Minuto
Atores coadjuvantes que roubaram a cena e ofuscaram os protagonistas

Alguns personagens coadjuvantes são tão intensos que os atores que os interpretam são catapultados ao estrelato. Outros são papéis inovadores que se destacam em relação aos demais. Acontece também do ator coadjuvante ser tão maravilhoso, que o personagem cresce nas mãos dele

Ser o protagonista é o objetivo principal dos atores, mas isso não significa necessariamente que o papel principal é o melhor. Às vezes, personagens de apoio são tão icônicos quanto os papéis principais, se não mais! Alguns personagens coadjuvantes são tão intensos que os atores que os interpretam são catapultados ao estrelato. Outros são papéis inovadores que se destacam em relação aos demais. Acontece também do ator coadjuvante ser tão maravilhoso, que o personagem cresce nas mãos dele...

 

Na galeria, relembre quais atores coadjuvantes roubaram a cena com suas atuações em filmes e novelas!

