Influenciadora Emilie Kiser assume culpa por morte do filho em piscina

© Instagram - Emilie Kiser

A influenciadora digital Emilie Kiser voltou às redes sociais nesta quinta-feira (28), três meses após a trágica morte de seu filho Trigg, de apenas 3 anos, que se afogou na piscina da família em Chandler, no Arizona (EUA). No desabafo, a criadora de conteúdo de 26 anos disse “assumir responsabilidade” pelo acidente.

“Uma das lições mais difíceis que carrego é que uma cerca permanente na piscina poderia ter salvo a vida dele”, escreveu em comunicado.

O acidente

O caso aconteceu em 12 de maio deste ano, quando Trigg caiu na piscina de casa enquanto brincava com uma cadeira inflável. Segundo o relatório policial, ele não sabia nadar e acabou tropeçando e caindo na água.

O pai, Brady Kiser, encontrou o menino após ser alertado pelo comportamento do cachorro da família. A criança ficou cerca de nove minutos sem supervisão e foi levada ao hospital, mas não resistiu.

Apesar de ter sido investigado por possível abuso infantil por estar responsável pelo filho no momento, Brady não foi indiciado pelo Ministério Público do Condado de Maricopa.

O silêncio e o retorno às redes

Desde a tragédia, Emilie havia se afastado completamente das redes sociais. No comunicado divulgado nesta semana, relatou a dificuldade de enfrentar o luto.

“Perdas dessa magnitude parecem impossíveis de colocar em palavras. O Trigg era o nosso bebê e melhor amigo. Sua luz e alegria eram inegáveis. Sentimos sua falta a cada segundo, e seguir em frente parece, muitas vezes, insuportável”, disse.

A influenciadora também falou sobre a culpa que sente. “Assumo total responsabilidade como mãe do Trigg, e sei que deveria ter feito mais para protegê-lo. Uma cerca poderia ter evitado essa tragédia. Espero que, no meio dessa dor, a história do Trigg possa salvar outras vidas.”

Gratidão e novos limites

Emilie agradeceu o apoio que tem recebido: “Não estaríamos conseguindo passar por isso sem vocês. Amigos, familiares e seguidores têm nos carregado com amor e solidariedade. Não há como retribuir tamanha generosidade.”

Ela também afirmou que, daqui em diante, vai estabelecer limites sobre o que compartilha online. Emilie e Brady são pais de outro menino, Theodore, nascido em março deste ano.