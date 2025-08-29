MC Poze se defende de acusações de falsa lealdade a Oruam

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor MC Poze do Rodo defendeu-se de comentários dizendo que não estaria sendo leal a Oruam, que está na cadeia desde 22 de julho. Segundo internautas, o trapper não estaria fazendo nada pelo amigo, que chegou a subir em um ônibus pedindo a liberdade para Poze.

"Não devo provar nada, Deus conhece meu coração. O que nós pudermos fazer, nós fazemos, ou vou ser um louco, fazer loucura e ficar eu e o irmão f*dido? Quem vai lutar para nós aqui fora? Porque vocês viram como é", disse MC Poze do Rodo.

Poze diz que "quem acha que estamos fazendo pouco, não sabe o que estamos fazendo". Indicando que está movimentando elementos em defesa de seu amigo Oruam, o MC afirmou que "não irei fazer loucura, até porque o pedido foi para recusar".

"Quem está de fora, só sabe opinar errado, já já, você está aqui, filhote, e vamos separar os homens das mulas", disse Poze do Rodo.

O artista também falou para quem tiver ideias para ajudar entrar em contato com ele. "Antes de ficar p*tinho, de querer dar uma de revoltado, entra em contato e se tu tiver ideias que ajudem, nós abraçamos. Bando de bola rasteira querendo dar uma de herói".

Poze citou o incidente do ônibus. "Quem está pedindo para eu ir lá e subir em ônibus está na maldade e querendo ver nós dois lá [] Tenho cinco filhos, é muita responsabilidade, e quando eles crescerem, quero que sintam orgulho de mim, não vergonha".

"O pedido é um só e o papo também. Liberdade Oruam!". No fim do desabafo, Poze também separou um momento para definir seu posicionamento e pedir liberdade para seu amigo.