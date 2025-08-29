Notícias ao Minuto
Procurar

Denzel Washington revela que não assiste mais a filmes

Vencedor de dois Oscars explicou que não sente necessidade de rever seus próprios trabalhos; ator disse que já estrelou em 'filmes demais'

Denzel Washington revela que não assiste mais a filmes

© <p>Getty Images </p>

Folhapress
29/08/2025 21:12 ‧ há 27 minutos por Folhapress

Fama

Hollywood

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Denzel Washington surpreendeu ao afirmar que deixou de ir ao cinema e perdeu o hábito de assistir a produções audiovisuais. Em entrevista à revista GQ, ao lado do cineasta Spike Lee e do rapper A$AP Rocky, o ator de 70 anos declarou estar "cansado" de filmes após mais de quatro décadas de carreira.

 

Quando questionado sobre seus títulos favoritos, Washington respondeu de forma direta: "Eu não assisto a filmes, cara. Sério mesmo. Não vou ao cinema. Estou cansado de filmes". A declaração arrancou risadas dos colegas, mas o ator garantiu que falava sério.

Ele explicou ainda que não sente necessidade de rever seus próprios trabalhos, pois prefere não revisitar o passado, e associou sua falta de interesse ao fato de lidar diariamente com o ofício.

Spike Lee aproveitou a conversa para provocar o amigo e perguntou quantos longas ele já estrelou. "Filmes demais. Acho que uns 50", respondeu o astro, que acumula dois Oscars.

A entrevista integra a campanha de divulgação de "Luta de Classes", novo longa de Lee, estrelado por Washington e A$AP Rocky. O ator, que recentemente também criticou a "cultura do cancelamento" e minimizou a importância do Oscar, segue chamando atenção pelas declarações polêmicas fora das telas.

Cérebro está falhando, diz mulher sobre demência de Bruce Willis

Cérebro está falhando, diz mulher sobre demência de Bruce Willis

"A linguagem está mudando e aprendemos a nos adaptar numa maneira de nos comunicar com ele, que é simplesmente diferente", disse Emma Heming Willis em entrevista

Folhapress | 18:47 - 29/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você