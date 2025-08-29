Denzel Washington revela que não assiste mais a filmes

© <p>Getty Images </p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Denzel Washington surpreendeu ao afirmar que deixou de ir ao cinema e perdeu o hábito de assistir a produções audiovisuais. Em entrevista à revista GQ, ao lado do cineasta Spike Lee e do rapper A$AP Rocky, o ator de 70 anos declarou estar "cansado" de filmes após mais de quatro décadas de carreira.

Quando questionado sobre seus títulos favoritos, Washington respondeu de forma direta: "Eu não assisto a filmes, cara. Sério mesmo. Não vou ao cinema. Estou cansado de filmes". A declaração arrancou risadas dos colegas, mas o ator garantiu que falava sério.

Ele explicou ainda que não sente necessidade de rever seus próprios trabalhos, pois prefere não revisitar o passado, e associou sua falta de interesse ao fato de lidar diariamente com o ofício.

Spike Lee aproveitou a conversa para provocar o amigo e perguntou quantos longas ele já estrelou. "Filmes demais. Acho que uns 50", respondeu o astro, que acumula dois Oscars.

A entrevista integra a campanha de divulgação de "Luta de Classes", novo longa de Lee, estrelado por Washington e A$AP Rocky. O ator, que recentemente também criticou a "cultura do cancelamento" e minimizou a importância do Oscar, segue chamando atenção pelas declarações polêmicas fora das telas.