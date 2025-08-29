Malu Galli nega que tenha sido hostilizada em gravações de 'Vale Tudo'

© Divulgação / TV Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz Malu Galli usou as redes sociais nesta quinta-feira (28) para desmentir rumores de que teria sido hostilizada durante uma suposta gravação da novela "Vale Tudo", realizadas recentemente no bairro da Glória, na zona sul do Rio de Janeiro. A confusão começou após a circulação de um vídeo curto em que a artista aparece interagindo com o público, acompanhado de uma legenda que sugeria um clima de tensão.

Intérprete de Celina na trama, Malu negou a situação. "Vi que não para de circular um vídeo meu na rua, com uma legenda dizendo que fui hostilizada, que fãs vieram me contestar e que eu tinha me sentido acuada", disse. "Não foi nada disso. Não aconteceu nada."

Ela ressaltou que foi abordada de maneira carinhosa por várias pessoas que acompanhavam um ensaio fotográfico para uma entrevista sobre o futuro de Celina na novela. "As pessoas vieram brincar comigo. Fiz várias selfies com fãs da novela, que estavam se divertindo e dizendo: 'Tia Celina, não briga com a Raquel', 'muda o roteiro'", contou a atriz.

Segundo Malu, o conteúdo foi editado de forma a distorcer o momento. "Era uma situação deliciosa, um ensaio alto-astral. Foi um papo muito legal com as pessoas na rua. Pude sentir de perto o carinho do público pela novela e saí de lá superfeliz", destacou.