Tati Quebra Barraco reage a críticas de Rodrigo Carelli sobre sua participação em 'A Fazenda'

A funkeira reagiu com ironia à opinião de Rodrigo Carelli que afirmou que a funkeira foi sua maior decepção em 'A Fazenda'

29/08/2025 17:48 ‧ há 1 hora por Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ex-participante de A Fazenda, Tati Quebra Barraco , 45, usou as redes sociais para rebater as críticas do diretor do reality rural da Record, Rodrigo Carelli. Ele afirmou que a participação da cantora na 13ª edição, exibida em 2021, foi a sua maior decepção no programa.

 

A funkeira reagiu com ironia à opinião de Carelli e alegou que a insatisfação do diretor teria outra motivação. Segundo Tati, o incômodo surgiu porque ela exaltou o Big Brother Brasil, da Globo, durante sua passagem pelo confinamento. "Será que a decepção é porque não entreguei a baixaria que queriam ou porque falei lá dentro que BBB era outro patamar? Mas realmente é!", provocou.

A cantora ainda lembrou o tempo decorrido desde sua participação na atração e só agora o episódio ser exposto nas redes sociais. "Quatro anos, sabe... tira essa mágoa", ironizou. E completou que tem gratidão pelo convite para participar da produção: "Antes que falem em ingratidão, eu agradeci a ele diversas e diversas vezes".

A Fazenda 17 começa dia 15 de setembro. A novidade é que, ao contrário das últimas edições, não haverá Paiol -todos os 24 participantes ficarão confinados na sede localizada em Itapecerica da Serra (SP) - com o prêmio de R$ 2 milhões para o vencedor. Adriane Galisteu segue no comando da atração pelo quinto ano consecutivo.

