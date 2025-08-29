Cérebro está falhando, diz mulher sobre demência de Bruce Willis

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mulher de Bruce Willis, 70, Emma Heming Willis, 49, deu mais detalhes sobre o estado de saúde do marido famoso, que há três anos trava uma batalha contra a demência frontotemporal. Segundo ela, "o cérebro está falhando", mas "Bruce está com uma saúde ótima no geral".

Conforme relato, porém, sua capacidade de comunicação diminui a cada dia. "Ele está segurando nossas mãos. Nós o beijamos, o abraçamos. Ele retribui. A linguagem está mudando e aprendemos a nos adaptar numa maneira de nos comunicar com ele, que é simplesmente diferente", reforçou à ABC News.

"E é só disso que eu preciso, sabe? Não preciso que ele saiba que sou a esposa dele, que nos casamos, não preciso de nada disso. Só quero sentir que tenho uma conexão com ele. E tenho", emendou.

Ambos se casaram em 2009 e têm Mabel, 13, e Evelyn, 11. Willis também tem três filhas adultas com sua ex-mulher, a atriz Demi Moore.

A demência frontotemporal é uma condição neurodegenerativa que compromete áreas do cérebro ligadas ao comportamento e à linguagem.

Devido à doença, Willis se mudou para uma casa separada, mas Emma afirma que diariamente toma café da manhã e janta com o marido.

Emma escreveu seu livro, "The Unexpected Journey", segundo ela, na esperança de que seja uma tábua de salvação para quem cuida de pessoas com o diagnóstico de demência.