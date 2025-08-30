Emma Stone revela que acredita em extraterrestres e explica porquê

© Getty Images

Emma Stone fez declarações surpreendentes durante o Festival de Cinema de Veneza no qual o seu novo filme, 'Bugonia', fez a sua estreia.

A atriz de Hollywood revelou que acredita em extraterrestes, notando que concorda com o astrónomo Carl Sagan, quando ele afirmou que seria "bastante narcisista" pensar de outra forma.

No novo filme, Stone dá vida à diretora executiva de uma grande empresa que é raptada por teóricos conspiracionistas que acreditam que ela é um extraterrestes que tem a intenção de destruir o planeta.

Dado o tema da trama foi inevitável que se questionasse Stone sobre a sua visão em relação ao tema numa conferência de imprensa que deu no festival.

"Uma das minhas pessoas preferidas que já existiu é o Carl Sagan e eu apaixonei-me pela sua filosofia, ciência e pelo quão brilhante ele é", afirmou a atriz.

"Ele acreditava mesmo que a ideia de estarmos sozinhos neste vasto e expansivo universo - não que estivéssemos sendo vigiados - é algo bastante narcisista. Por isso, sim, digo abertamente: acredito em aliens", completou.

'Bugonia', dirigido por Yorgos Lanthimos, estreou esta quinta-feira à noite, no renomado evento.

Além de Emma Stone, o elenco conta ainda com Jesse Plemons no papel de um conspiracionista, e Aidan Delbis, como seu parceiro de crime.

O roteiro foi escrito por Will Tracy e trata-se de um remake em inglês do filme sul coreano de Jang Joon-hwan, 'Save the Green Planet!' (2003).

Quanto ao diretor, Stone diz ter adorado trabalhar com ele: "Adoro o material que ele trás, os mundos que quer explorar e os personagens que, generosamente, me tem entregue". Para Stone, 'Bugonia' é um filme que nos leva a refletir.

"Não o chamaria necessariamente de um filme distópico", notou, por sua vez, o diretor. "No mínimo, este filme diz o que está acontecendo agora. A humanidade enfrentará um acerto de contas muito em breve, as pessoas precisam escolher o caminho certo em muitos aspectos, caso contrário, não sei quanto tempo temos – com a tecnologia, com a IA, com as guerras e [com] a negação de todas essas coisas, quão insensíveis nos tornamos a elas", completou.

O vestido de Emma Stone no Festival de Cinema de Veneza

Visual usado por Emma Stone esta quinta-feira, dia 28, na passadeira vermelha de Veneza© Getty Images

Para posar no tapete vermelho no festival, Emma Stone brilhou com um visual de Louis Vuitton feito à medida. Tratou-se de um vestido de alças, com saia em balão, de tecido em tule e em tons de cor-de-rosa claro. As aplicações em brilhantes pela peça concederam-lhe um toque especial.

