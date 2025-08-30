Zé Felipe surge na garupa de cantora e levanta suspeitas de affair

© Reprodução / Instagram

O cantor Zé Felipe chamou atenção ao aparecer na garupa de uma moto elétrica durante a Festa do Peão de Barretos, na última quinta-feira (28). A cena levantou especulações sobre um possível novo affair do artista, que está solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca.

O momento aconteceu quando Zé Felipe pegou carona com a cantora Duda Bertelli em seu veículo. Em entrevista concedida ao “CapiTalks Podcast”, o sertanejo comentou a participação em um projeto musical: “Foi só o ouro [gravar clipe de Clayton e Romário]. Então, estou indo embora”, disse, de forma descontraída.

Nas redes sociais, os fãs não deixaram passar a aparição e logo começaram a comentar sobre a vida pessoal do cantor. Muitos acreditam que ele estaria iniciando uma nova fase ao lado de Duda. “Ele está solteiro e curtindo a vida. Tanto ele quanto a Virginia”, escreveu uma seguidora.

Outros foram ainda mais diretos. “De uns tempos para cá, ele anda curtindo tudo que essa moça posta. Estão juntos sim, e pronto. Vida que segue”, opinou uma internauta. Já outra declarou apoio: “Está certo! Está solteiro e tem que aproveitar”.

