Quem é o ator que fez mais filmes na história do cinema?

Todos nós temos nossos atores favoritos. Lembramos de alguns por causa de suas grandes atuações. Também há outros que apareceram em muitos filmes, mas que, muitas vezes, são completamente esquecidos ou desconhecidos. Todos esses atores e atrizes dedicaram suas vidas ao ofício de atuar e isso é demonstrado pelo grande número de filmes em que apareceram. De ícones clássicos de Hollywood a nomes modernos, quais atores apareceram mais vezes na telona? Bem, a resposta pode te surpreender. O recordista tem, nada mais, nada menos, que 753 filmes no currículo!

Nesta galeria, conheça os atores que mais fizeram filmes da história!

