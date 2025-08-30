Hytalo Santos publicou vídeo de teor sexual com menor filho de pastora

© Reprodução / Redes Sociais

Renallida Lima, mãe de um dos adolescentes que participava das gravações do youtuber Hytalo Santos foi entrevistada pelo Profissão Repórter, da TV Globo. No programa, a pastora de uma igreja na periferia de João Pessoa, na Paraíba, contou que o conheceu pela internet e foi convidada a participar de reuniões de oração, conhecidas como células.

A pastora também afirmou ter participado de alguns encontros acompanhada do filho — porém, nos vídeos em que ele aparece, nenhum tem teor religioso. Em um deles, por exemplo, o jovem está ao lado de uma menor de idade que faz uma dança de cunho sexual. Em outro, Hytalo pediu que Renallida permitisse que o filho frequentasse sua casa sem a presença dela — e ela aceitou.



A maioria dos conteúdos de Hytalo no YouTube envolvia adolescentes, conhecidos como a “Turma do Hytalo”. Entre os temas mais recorrentes estavam danças e namoros.

“O meu filho teve um namoro adolescente com uma das jovens [que mais apareceu nos vídeos de Hytalo Santos]. Ele tinha 16 anos e o relacionamento durou cerca de três meses”, afirmou a pastora. Ela ressaltou, no entanto, que não concordava com algumas cenas que via nas gravações do youtuber.

Segundo Renallida, o youtuber doou dinheiro para a igreja onde ela atua. Ela também fez uma tatuagem em homenagem a Hytalo, mas posteriormente a removeu.

