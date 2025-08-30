Gloria Gaynor, de 'I Will Survive', faz doação para partido de Donald Trump

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Gloria Gaynor, 81, fez uma doação de cerca de R$ 119 mil para partidos ligados a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. A contribuição foi registrada pela Comissão Eleitoral Federal (FEC).

O envolvimento de Glória com os republicanos veio após ela ser escolhida para ser homenageada. Ao lado de Sylvester Stallone e a banda KISS, ela vai receber o Prêmio Kennedy, uma honraria dos Estados Unidos que exalta artistas que fizeram participações importantes no país.

Apesar de protestos de fãs nas redes sociais, para que ela não aceitasse participar do evento, Gloria confirmou que iria. "Minha esperança é que, ao aceitar esta homenagem, eu possa dar continuidade ao fenômeno inspirador que começou com 'I Will Survive'", disse a cantora em um comunicado enviado ao Daily Mail, citando um dos maiores singles de sua carreira e que é justamente usado pela comunidade LGBTQIA+.

As doações de Gaynor para partidos republicanos foram feitas entre 2023 e 2024. A cantora, cujo nome verdadeiro é Gloria Fowles, contribuiu para campanhas de diversos políticos republicanos, como Ted Cruz, senador do Texas e Kevin McCarthy, ex-presidente da Câmara estadunidense.

Segundo o The Independent, Gloria também fez doações para pessoas ligadas ao governo atual. Ela apoiou Mike Johnson, presidente da Câmara, e Marco Rubio, conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump.

Entre outras figuras conservadoras que receberam apoio financeiro de Gaynor estão: a ex-embaixadora de Trump na ONU, Nikki Haley, o ex-secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ben Carson, e Vivek Ramaswamy, que disputou contra Trump nas primárias presidenciais republicanas de 2024 como candidato a governador de Ohio.

Os registros também indicam que, em 2025, a cantora já realizou quatro doações para a WinRed. A plataforma de arrecadação vinculada ao Partido Republicano e é respaldada pelo Comitê Nacional Republicano. A primeira contribuição de Gaynor à WinRed remonta a 29 de agosto de 2023.

Leia Também: Karoline Lima vaza valor da pensão que Léo Pereira paga a Tainá Militão