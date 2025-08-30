Karoline Lima vaza valor da pensão que Léo Pereira paga a Tainá Militão

© Reprodução / Redes Sociais

A influenciadora Karoline Lima, de 29 anos, voltou a se manifestar na noite desta sexta-feira (29) em meio à polêmica troca de acusações com Tainá Militão sobre o pagamento da pensão feita pelo jogador Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, à ex-companheira. Para defender seu ponto de vista, Karoline decidiu expor comprovantes financeiros que, segundo ela, mostram os valores repassados mensalmente.

Nos registros exibidos pela influenciadora, o valor da pensão seria de R$ 85.900. Em vídeo publicado nas redes sociais, Karoline afirmou que nunca houve atraso ou falta no pagamento.

“E só para eu não passar de mentirosa, para finalizar esse assunto, tá aqui o comprovante da pensão das crianças. Eu tive acesso e nunca foi atrasado, nunca foi deixado de ser pago”, declarou.

Além dos comprovantes referentes à pensão, Karoline também divulgou um extrato de compra internacional no valor de 3 mil euros. Segundo ela, a despesa seria de um acessório de luxo adquirido por Tainá Militão, utilizando o cartão conjunto de Léo Pereira, em um período no qual Tainá já estaria se relacionando com o jogador Éder Militão.

“E sobre o cartão? Tá aqui, ó. Estava, sim, torrando em Madrid enquanto namorava o Éder”, disse Karoline.

A influenciadora destacou ainda que a disputa judicial movida por Tainá não trataria da pensão destinada às crianças, mas de benefícios voltados para a própria ex-companheira de Léo Pereira.

“Como ela fez questão de postar aí o número do processo, quem quiser ter acesso para ver, vai ver que, sim, é um processo de alimentos, mas é um alimento para benefício dela, não das crianças. Vai ver que é sim sobre a faculdade dela”, afirmou.

O embate público entre as duas tem mobilizado seguidores nas redes sociais, especialmente pela exposição de documentos e valores relacionados a questões pessoais e familiares. Nas postagens, Karoline insistiu que o foco deveria permanecer no bem-estar das crianças, reforçando que não se tratava de uma disputa pessoal de sofrimento entre ex-companheiras de jogadores de futebol.

“Isso daqui não é uma competição de quem sofreu mais, de quem passou mais barra. Não existe ex-filho, gente. Aqui é sobre filhos, a história é sobre filhos, é sobre pensão”, concluiu.

As declarações se somam a uma série de trocas de farpas públicas entre Karoline Lima e Tainá Militão nos últimos dias, em que ambas vêm se manifestando sobre relacionamentos anteriores, processos judiciais e responsabilidades financeiras. A divulgação de documentos e detalhes pessoais, no entanto, transformou a polêmica em um dos assuntos mais comentados nas redes, envolvendo não apenas as influenciadoras, mas também os jogadores citados.