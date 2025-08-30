Vocalista do Green Day chama Trump de 'idiota completo' e critica postura política do presidente

© Getty Images

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Billie Joe Armstrong, vocalista do Green Day, voltou a disparar contra Donald Trump em entrevista à edição argentina da revista Rolling Stone.O músico não economizou nas palavras ao definir o republicano: "Ele é um completo idiota".

A declaração veio acompanhada de críticas ao cenário político atual. Armstrong destacou que, mesmo décadas após o lançamento, canções da banda seguem mais atuais do que nunca. "O problema de músicas como 'American Idiot' é que, nos Estados Unidos, elas se tornam mais verdadeiras com o tempo. Originalmente, essa música foi escrita sobre a presidência de George W. Bush. Mas acho que tem ainda mais peso com Donald Trump, uma pessoa claramente inadequada para liderar o país."

Essa não é a primeira vez que os integrantes do Green Day se posicionam contra governos conservadores. Desde os anos 1990, eles têm usado videoclipes, letras e performances como ferramentas de protesto, questionando tanto o chamado sonho americano quanto figuras políticas de destaque.

Em tom mais inflamado, Billie ligou a política de Trump a uma indiferença global diante de crises graves. "Há um genocídio em Gaza, mas [Trump] quer falar sobre Sydney Sweeney", ironizou, referindo-se ao atormentado contraste entre pautas sérias e temas superficiais que dominam o noticiário.

O cantor também criticou a desigualdade social nos EUA. "Sob o governo Trump, tivemos a menor taxa de emprego dos últimos dois meses, e o governo não se importa. Eles dão o dinheiro das pessoas para bilionários", disse. Para ele, a música continua sendo um espaço de resistência e acolhimento. "Ela pode te dar um lugar de pertencimento, um lugar onde as pessoas podem se reunir para encontrar consolo, tentar se relacionar um pouco melhor com o mundo. E, com sorte, não cair de uma ponte."

Além das críticas políticas, Armstrong comentou sobre o momento criativo da banda. O mais recente álbum, Saviors (2024), revisita temas de diferentes fases da carreira. Ele citou a conexão entre "Coming Clean", de 1994, e "Bobby Sox", faixa atual que se transformou em hino bissexual nas redes sociais.

O Green Day está atualmente em turnê celebrando três discos: Dookie (1994), American Idiot (2004) e Saviors (2024). O grupo se apresentará no Brasil no dia 7 de setembro, durante o festival The Town, em São Paulo. O show no Rio de Janeiro, previsto inicialmente para o Estádio Nilton Santos, foi cancelado após conflito de agenda.

