Quem era a Influenciadora assassinada com a família no México

A influenciadora mexicana Esmeralda Ferrer Garibay, conhecida nas redes sociais como Esmeralda FG, foi encontrada morta junto ao marido e aos dois filhos em Guadalajara, no México. O caso ocorre em meio à escalada da violência na região, marcada pela atuação de grupos ligados ao narcotráfico.

De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado de Jalisco, Esmeralda, de 32 anos, o marido Roberto Carlos Gil Licea e os filhos Gael Santiago, de 13 anos, e Regina, de 7, foram assassinados a tiros. Os corpos estavam dentro de uma picape. O crime aconteceu em 22 de agosto, mas as identidades só foram confirmadas nesta semana, a fim de não prejudicar a investigação. Na última segunda-feira (25), os corpos foram entregues aos familiares.

Segundo informações do site Infobae, a família havia se mudado recentemente para a região metropolitana de Guadalajara. Roberto Carlos trabalhava no ramo de compra e venda de veículos e no cultivo de tomates em Michoacán, atividades que, de acordo com autoridades, poderiam servir de fachada para a lavagem de dinheiro do crime organizado. Apesar disso, as autoridades estaduais afirmaram que as postagens de Esmeralda nas redes sociais não estão entre as principais linhas de investigação. O foco está nas atividades comerciais do marido.

Esmeralda FG acumulava notoriedade no TikTok, onde iniciou as postagens em 2020. No início, produzia vídeos de dublagem, mas logo passou a investir em conteúdos sobre luxo e ostentação. Em seu perfil @esmeraldafg222, exibia roupas e acessórios de grifes como Gucci, Louis Vuitton, Dior, Dolce & Gabbana e Versace, além de adotar o estilo conhecido como mujer buchona, termo associado ao universo do narcotráfico.

Entre os conteúdos publicados, estavam frases provocativas como “vantagens de ter um namorado narcotraficante”, geralmente acompanhadas por trilhas de narcocorridos — gênero musical ligado ao crime organizado —, alguns mencionando os irmãos Beltrán Leyva, grupo criminoso conhecido no país. A influenciadora também compartilhava reflexões, frases motivacionais, além de registros com os filhos, pets e viagens. Em algumas ocasiões, dizia sentir orgulho de “não morar em favela”.

O assassinato da família teve grande repercussão nas redes sociais e gerou reações negativas diante do estilo de vida exposto por Esmeralda. Diversos usuários criticaram a ostentação e questionaram a relação entre as escolhas do casal e a morte das crianças. “Prefiro tortilhas com sal e transporte público, mas vivo com minha família, porque a vida dos meus filhos não tem preço”, comentou um internauta. Outro acrescentou: “Por que você condenou seus filhos? Uma vida normal não valia mais?”.

O caso reforça o clima de tensão em Guadalajara, que nos últimos anos tem registrado aumento de crimes relacionados ao narcotráfico. As autoridades ainda investigam a motivação do assassinato e buscam esclarecer se há ligação entre as atividades de Roberto Carlos e a execução da família.

