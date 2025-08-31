César Tralli expõe combinado com Ticiane para casamento duradouro: 'Senhas iguais no celular'

© <p>AgNews/Leo Franco </p>

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - César Tralli costuma ser discreto quando o assunto é vida pessoal, mas abriu uma exceção ao falar sobre o relacionamento com Ticiane Pinheiro. Casado com a apresentadora há oito anos, o jornalista contou detalhes do dia a dia em família e revelou um acordo inusitado que mantém com a esposa desde o início da relação.

"Confiança é o mais importante. Tanto que a nossa senha de celular é a mesma, desde o namoro. Se preciso mandar uma mensagem no aparelho dela ou ela no meu, está tudo certo. É um ajudando o outro o tempo todo", disse o âncora do Jornal Hoje.

Apesar da sintonia, Tralli admite que os dois têm personalidades bastante diferentes. Ele, capricorniano, metódico e "encanado com as coisas", se diverte ao comparar sua forma de ser com o estilo mais leve de Ticiane. "Brinco que ela veio ao mundo a passeio. Queria ser mais parecido com ela, mas não consigo. No fim, acho que a gente se completa e forma um casal legal", afirmou em entrevista ao jornal Extra.

Pai coruja da pequena Manuella, de 6 anos, o jornalista não esconde a dedicação à filha. Segundo ele, o maior desafio no momento é controlar o tempo que a menina passa em frente às telas. Inspirado na própria infância, ele e Ticiane estabeleceram regras rígidas.

"Durante a semana, é totalmente proibido. Ela não chega nem perto de celular, tablet... No fim de semana, é uma hora no sábado e uma hora no domingo. O tablet dela é ultracontrolado pela gente. E celular, não espero dar tão cedo", contou.

Para driblar a tentação tecnológica, a família busca alternativas. Manuella brinca com os amigos, ganha a companhia dos pais nas bonecas e até se diverte com improvisos inusitados. "Às vezes, ela pega meu creme de barbear, passa na minha cara inteira. É espoleta, uma figuraça", descreveu o apresentador, rindo.

Com a rotina dividida entre o trabalho na Globo e a vida doméstica, Tralli reforça que priorizar o que realmente importa é o segredo para atravessar fases difíceis. "Todo mundo passa por momentos complicados. O fundamental é elencar prioridades. Para mim, são minha filha e minha mulher. Faço tudo por elas", concluiu.

