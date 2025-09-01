Ana Paula Arósio grava chamada inédita para a Globo e anima público

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foram poucos segundos na tela, mas a presença de Ana Paula Arósio não passa despercebida. A atriz, que está afastada da Globo desde 2011, empolgou os fãs ao gravar uma chamada inédita para divulgar a reprise da novela "Terra Nostra", que vai ao ar na faixa Edição Especial a partir de segunda-feira (1º).

No vídeo, que foi ao ar na noite de sexta-feira (29), Arósio interage com Thiago Lacerda, que foi seu par romântico no folhetim exibido originalmente entre 1999 e 2000. Na época, eles deram vida ao casal Giuliana e Matteo, dois imigrantes italianos que se apaixonavam durante a travessia de barco para chegar ao Brasil no final do século 19.

Parece que o tempo não passou.

Giuliana e Matteo continuam lindos



Tão bom ver Ana Paula Arósio reaparecendo na chamada de #TerraNostra

️

pic.twitter.com/r7pwimLs7r — 𝓔𝓾 ️ (@Eu_simplesment) August 31, 2025

"Oi, Ana. Sei que você está longe mas precisava muito te contar o que a Globo preparou para setembro", diz Thiago à colega por meio de uma chamada de vídeo. A atriz, então, surge do outro lado da tela e responde: "Amore mio, acha que já não sei? Em setembro, todo mundo vai matar a saudade do Mateo e da Giuliana".

Após a exibição, muitos internautas comentaram a surpresa de voltar a ver Ana Paula Arósio novamente na telinha após tanto tempo. "Que lindeza rever Ana na TV aberta depois de 15 anos", disse a internauta Priscila Toller no X. "Quanta saudade da Ana Paula nas novelas", comentou Rafael Serrão Costa.

Alguns interpretaram a rápida aparição como mais um passo na reaproximação entre a Globo e a atriz. "A Ana está dando pinta que pode voltar, hein?", avaliou o internauta Piero Vergílio também na rede social. "Fiquei surpresa! Gritei em minha casa. Ela tá voltando? Será?", afirmou Carla Pires Santanna.

"Terra Nostra" é a terceira novela de Benedito Ruy Barbosa para o horário das oito da Globo, após "Renascer" (1993) e "O Rei do Gado" (1996). No elenco, além de Arósio e Lacerda, estão nomes como Antonio Fagundes, Maria Fernanda Cândido, Débora Duarte e Raul Cortez.

Essa será a segunda reprise de "Terra Nostra" nas tardes da emissora. Em 2004, o folhetim foi escalado para o Vale a Pena Ver de Novo. No entanto, sua reexibição foi um grande fracasso e perdia com frequência para a reprise de "Maria do Bairro" (1995) no SBT.